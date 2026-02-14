Gli imprenditori che hanno investito sul padbol ad Arezzo

Arezzo ha visto nascere una nuova passione grazie agli imprenditori che hanno puntato sul padbol. Questi investimenti hanno portato all’apertura di un campo nuovo, dove giovani e appassionati si sfidano in partite rapide e ad alto ritmo. Qui si gioca con i piedi e un pallone, senza porte né obiettivi di rete, ma con tanta adrenalina e divertimento.

Si gioca con i piedi e con un pallone ma non ci sono porte né bisogna fare gol. È veloce, spettacolare, coinvolgente. Un mix ben congegnato tra calcio, padel e pallavolo. Si chiama padbol ed è l'ultima frontiera dello sport da praticare in compagnia, già diventata una tendenza in molte città italiane, compresa Arezzo.