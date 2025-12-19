Campania Morra Anci | Rivedere i criteri dei Comuni montani

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anci Campania solleva importanti preoccupazioni sulla futura classificazione dei Comuni montani, evidenziando la necessità di rivedere i criteri previsti dalla Legge 131/2025. La questione, già sollevata dal coordinamento dei Piccoli Comuni e da Stefano Pisani, richiede un approccio più equo e rappresentativo, affinché le specificità di queste realtà siano adeguatamente tutelate e valorizzate nel processo di classificazione.

Immagine generica

"Anci Campania rilancia le preoccupazioni espresse dal coordinamento dei Piccoli Comuni, per noi espresse da Stefano Pisani, e da molte realtà associative: la nuova classificazione dei Comuni montani, prevista dalla Legge 1312025 e demandata al decreto attuativo, non può basarsi esclusivamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Anci Campania, Morra: Comuni montani, criteri da rivedere. Così si rischia un danno per la Campania

Leggi anche: Morra (Anci Campania): “Nella Legge di bilancio ci sia un fondo per la rigenerazione urbana dei comuni di Terra dei Fuochi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

campania morra anci rivedereCampania, Morra (Anci): "Rivedere i criteri dei Comuni montani" - Il presidente: "Un'impostazione così rigida rischia di escludere, molte realtà della Campania interna e dell'Appennino meridionale che, pur a quote non elevate, vivono condizioni di isolamento, spopol ... salernotoday.it

campania morra anci rivedereMorra (Anci Campania): "Rivedere i criteri dei Comuni montani" - "Anci Campania rilancia le preoccupazioni espresse dal coordinamento dei Piccoli Comuni, per noi espresse da Stefano Pisani, e da molte realtà associative: la nuova classificazione dei Comuni montani, ... ansa.it

campania morra anci rivedereTerra dei Fuochi, l’Anci Campania chiede un fondo per la rigenerazione delle aree bonificate - L’Anci Campania sollecita il governo a inserire nella prossima legge di bilancio un fondo dedicato alla rigenerazione urbana delle aree ... sciscianonotizie.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.