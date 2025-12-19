Campania Morra Anci | Rivedere i criteri dei Comuni montani

Anci Campania solleva importanti preoccupazioni sulla futura classificazione dei Comuni montani, evidenziando la necessità di rivedere i criteri previsti dalla Legge 131/2025. La questione, già sollevata dal coordinamento dei Piccoli Comuni e da Stefano Pisani, richiede un approccio più equo e rappresentativo, affinché le specificità di queste realtà siano adeguatamente tutelate e valorizzate nel processo di classificazione.

Morra (Anci Campania): "Rivedere i criteri dei Comuni montani" - "Anci Campania rilancia le preoccupazioni espresse dal coordinamento dei Piccoli Comuni, per noi espresse da Stefano Pisani, e da molte realtà associative: la nuova classificazione dei Comuni montani, ... ansa.it

Terra dei Fuochi, l’Anci Campania chiede un fondo per la rigenerazione delle aree bonificate - L’Anci Campania sollecita il governo a inserire nella prossima legge di bilancio un fondo dedicato alla rigenerazione urbana delle aree ... sciscianonotizie.it

#airinforma Morra De Sanctis (AV) 13 dicembre 2025 deviazioni alle percorrenze - per ordinanza nr. 59676/225 della Provincia di Avellino : clicca qui www.aircampania.it (sezione "avvisi") #AirCampa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.