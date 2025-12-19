Anci Campania Morra | Comuni montani criteri da rivedere Così si rischia un danno per la Campania

Anci Campania esprime preoccupazione sulla nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla Legge 131/2025, sottolineando come i criteri attualmente proposti rischino di danneggiare le comunità montane della regione. La richiesta è di rivedere i parametri, considerando anche altri aspetti, per tutelare adeguatamente le peculiarità e le esigenze di queste realtà.

“Anci Campania rilancia le preoccupazioni espresse dal coordinamento dei Piccoli Comuni, per noi espresse da Stefano Pisani, e da molte realtà associative: la nuova classificazione dei Comuni montani, prevista dalla Legge 1312025 e demandata al decreto attuativo, non può basarsi esclusivamente su altitudine e pendenza”. Lo ha detto Francesco Morra, presidente di Anci Campania a margine del Comitato Direttivo di Anci Campania, durante il quale sono arrivati i saluti del presidente nazionale Gaetano Manfredi. “Un’impostazione così rigida rischia di escludere – ha spiegato Morra in riferimento al tema dei comuni montanti e sulle sollecitazioni del Presidente del direttivo Geppino Parente – molte realtà della Campania interna e dell’Appennino meridionale che, pur a quote non elevate, vivono condizioni di isolamento, spopolamento e carenza di servizi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

