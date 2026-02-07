Governo | Istituto Piepoli maggioranza italiani vuole Meloni più critica con Trump
Quasi il 76 per cento degli italiani pensa che Giorgia Meloni dovrebbe essere più dura con Donald Trump. La maggioranza del paese sembra desiderare un atteggiamento più critico da parte della premier nei confronti dell’ex presidente americano. La questione diventa un tema caldo, mentre si susseguono opinioni e aspettative sulla linea che Meloni dovrebbe seguire.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Secondo il 76 per cento degli italiani il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrebbe essere più critica nei confronti del presidente Usa Donald Trump. Lo rileva un sondaggio del'Istituto Piepoli. In particolare lo chiede il 63 per cento degli elettori di centrodestra (63 Fdi, 74 Fi, 53 Lega), il 96% di quelli di centrosinistra, il 91% di quelli M5S. "La torcia rappresenta i valori". Roberto Bolle tedoforo alle Olimpiadi: la video-intervista . 🔗 Leggi su Iltempo.it
