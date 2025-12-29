Hackerano il registro elettronico scomparsi voti e dati

Un attacco informatico ha interessato un centro di formazione, compromettendo i sistemi digitali utilizzati per la gestione dei dati. Il registro elettronico è stato reso inaccessibile, e l’archivio con voti, informazioni personali e comunicazioni tra scuola e famiglia è attualmente indisponibile. L’incidente evidenzia le vulnerabilità delle infrastrutture digitali nel settore educativo e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza.

