Giulio Pellizzari alla sfida Strade Bianche | Rimanere davanti il più possibile Favorito? Non c’è bisogno di dirlo…

Giulio Pellizzari si prepara alla sua prima partecipazione alla Strade Bianche, la classica che ogni anno si svolge nei territori di Siena. Il ciclista ha dichiarato di voler rimanere davanti il più a lungo possibile durante la corsa e ha lasciato intendere di essere uno dei favoriti, senza però farne un discorso ufficiale. La competizione si avvicina e l’atleta si sta allenando intensamente in vista dell’evento.

Giulio Pellizzari si avvicina verso la sua prima volta alla Strade Bianche, la corsa che ormai ogni anno, verso la primavera, si disputa nei territori di Siena. Per il marchigiano un debutto con le speranze di fare il miglior risultato possibile. Lo ha sentito brevemente Tina Ruggeri per InBici, a cui sono state affidate le parole di speranza. Innanzitutto le prime impressioni sulla sua presenza: "E' la prima volta qua alla Strade Bianche, l'ho vista tante volte dal vivo su questi sterrati, e quindi non vedo l'ora di essere alla partenza domani e cercare di stare più avanti possibile". E sul favorito: "Non c'è bisogno di dirlo". Il riferimento evidente sembra essere a Tadej Pogacar.