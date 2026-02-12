Giulio Cesare-Romanazzi dopo le proteste si cercano soluzioni | Classi con studenti disabili escluse dai doppi turni

Dopo le proteste di studenti e famiglie, le autorità cercano ora di trovare una soluzione. La causa principale sono i doppi turni che escludono alcuni ragazzi con disabilità dalle lezioni. La scuola si impegna a ridurre i disagi e a garantire un’istruzione più equa. I genitori chiedono interventi concreti e tempi rapidi. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano modi per migliorare la gestione degli orari scolastici.

Dopo le proteste di ragazzi e famiglie, si cercano soluzioni per limitare i disagi legati al ricorso ai doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi. Dopo un primo incontro nella sede della Città metropolitana, questa mattina il confronto è proseguito nella sede del Consiglio regionale. Al tavolo, convocato dai Garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità e dei diritti dei minori, dell’infanzia e dell’adolescenza, Antonio Giampietro e Ludovico Abbaticchio, hanno partecipato rappresentanti dell'istituto, degli Uffici scolastici regionale e provinciale, e della Città Metropolitana. Al termine del confronto, i garanti, d'intesa con la dirigente scolastica, hanno proposto l'esclusione dalla turnazione delle classi nelle quali sono presenti studenti con disabilità.🔗 Leggi su Baritoday.it

Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi si preparano a vivere tre settimane di doppi turni, dal 9 febbraio al 20 marzo.

Gli studenti del Giulio Cesare-Romanazzi scendono in piazza per dire no ai doppi turni.

Giulio Cesare-Romanazzi, dopo le proteste si cercano soluzioni: Classi con studenti disabili escluse dai doppi turniLa proposta, avanzata nel corso di un incontro in Consiglio regionale dai Garanti dei diritti dei minori e delle persone con disabilità, è stata accolta all'unanimità. Intanto la Città metropolitana ... baritoday.it

Doppi turni al Giulio Cesare-Romanazzi, l'incontro: Accelerare con i lavori e tutelare studenti disabiliLa richiesta dei genitori, alla dirigente scolastica, è quella di rivedere gli orari e di organizzarli in modo da aiutare le esigenze dei più fragili ... baritoday.it

