Alberto Angela | Giulio Cesare e gli altri | racconto gli uomini e le emozioni Così faccio rivivere la Storia

Alberto Angela, noto divulgatore e narratore, utilizza un approccio semplice e coinvolgente per rendere accessibili temi storici complessi. Il suo metodo, definito “brand culturale”, combina un linguaggio chiaro con uno storytelling avvincente, capace di avvicinare i lettori anche a argomenti antichi come la figura di Giulio Cesare. Questa strategia ha permesso a opere di due millenni di affermarsi tra le preferenze di un pubblico vasto, rendendo la storia più vicina e comprensibile

Qual è il segreto per portare in testa alle classifiche di vendita un’opera di 2000 anni fa? Come si può convincere a leggere un libro di 640 pagine, tanti studenti, o ex studenti, che magari hanno persino odiato il De bello Gallico? Probabilmente, il segreto del successo di Cesare (Mondadori) è in un brand culturale, l’iconico “ metodo Angela ”, cioè la capacità di affrontare tematiche anche complicate, con un linguaggio semplice, immediato, e uno storytelling da romanzo, che coinvolge e affascina, meraviglia e crea empatia coi lettori. Dottor Angela, perché ha scritto un libro proprio su Giulio Cesare e cosa l’ha colpita di più dell’uomo? "Nessuno lo conosce davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

