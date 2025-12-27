Guai a mettersi in mezzo quando litigano due intellettuali di destra. Per questo nessuno qui si schiererà toto corde con Marcello Veneziani o con Alessandro Giuli, ci mancherebbe. Però una cosa va detta: se Giuli non avesse risposto come ha risposto, l’articolo in cui Veneziani accusava il governo Meloni di democristiano immobilismo sarebbe passato inosservato (ne abbiamo letti altri tre o quattro dello stesso tenore e non avevano suscitato il clamore di questo ultimo). I cronisti del colore non aspettavano altro che una bella lite, per una certa stanchezza sonnacchiosa dopo avere cercato di mettere pepe nelle dispute presunte tra Salvini e Tajani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cosa c’è davvero dietro la lite Giuli-Veneziani sulla cultura di destra

Leggi anche: Altro che egemonia: sulla cultura a destra finisce in rissa. Veneziani: “Trionfo della mediocritas”. E Giuli scatenato: “Bile nera, animo ricolmo di cieco rimpianto”

Leggi anche: Veneziani-Giuli, lite a destra. «Con Meloni solo comparse». «Vorrebbe essere al mio posto»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jannik Sinner compra casa con il mutuo | cosa c’è davvero dietro e perché lo fanno anche i super ricchi; Sottile smonta il caso Corona–Signorini | Cosa c’è davvero dietro; Il Natale lontano dal loro bosco cosa c’è dietro la decisione dei giudici di separare la famiglia di Palmoli Il vicepremier Salvini | Vergogna.

La prima volta che ho capito davvero cosa la musica potesse fare all'anima umana è stato quando ho visto Joe Cocker eseguire With a Little Help from My Friends a Woodstock nel 1969. Non era solo una canzone. Era un momento in cui tutto sembrava espos - facebook.com facebook

SOSPESO, MA PER COSA DAVVERO Un atleta, Emmanuel Kipruto, fermato sine die non per doping né per una gara truccata... ma per una questione che ha poco a che fare con la pista. Una nota ufficiale, rilanciata sui social, e un nome esposto globa x.com