Grande Fratello Vip annullato non va in onda a marzo 2026 a causa del caso Signorini ? Il dietrofront di Mediaset | Pura fantasia

Recenti rumors indicavano l'annullamento del Grande Fratello Vip per marzo 2026, con alcune voci che collegavano la decisione al caso Signorini. Tuttavia, Mediaset ha smentito queste supposizioni, affermando che la produzione sta ancora valutando il progetto e il cast, e che nessuna decisione definitiva è stata presa. Al momento, quindi, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un eventuale annullamento dello show.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: “Non basta, il Grande Fratello Vip non deve andare in onda”Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona.

Caso Signorini, si complica la posizione a Mediaset: vicino l’addio al Grande Fratello Vip?La situazione di Alfonso Signorini si fa sempre più intricata, mettendo a rischio il suo futuro al timone del Grande Fratello Vip.

