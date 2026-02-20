Lucca | Gioventù Nazionale sfida la politica dialogo diretto sul

Gioventù Nazionale organizza un incontro pubblico a Lucca, motivato dalla crescente attenzione sui temi referendari. L’evento si svolgerà nel cuore del centro storico, coinvolgendo i residenti e i passanti. I giovani attivisti vogliono ascoltare le opinioni dei cittadini e spiegare le loro posizioni sul prossimo voto. La piazza diventa così il luogo di un confronto diretto e senza filtri, con l’obiettivo di stimolare il dibattito tra chi vive la città.

Gioventù Nazionale in Piazza a Lucca: Dialogo Referendario tra le Vie del Centro Storico. Gioventù Nazionale porterà il confronto sul prossimo referendum direttamente tra i cittadini di Lucca. Un gazebo informativo sarà allestito in via Beccheria, cuore del centro storico, sabato 21 febbraio dalle 15:00 alle 19:00, con l'obiettivo di illustrare le proprie posizioni e promuovere un dibattito aperto sulle tematiche in gioco. Un'Iniziativa di Prossimità nel Cuore di Lucca. L'appuntamento, che si colloca in un contesto di crescente mobilitazione in vista del voto, mira a superare le distanze tra la politica e i cittadini.