Giovane arrestato per spaccio la lettera di Don Ezio | Ciò che è accaduto non definisce chi sei

Un giovane è stato recentemente arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Don Ezio Rotonti ha scritto una lettera aperta indirizzata a lui, in cui sottolinea che quello che è successo non deve essere considerato una definizione della sua persona. La lettera invita a riflettere sull’accaduto senza giudizi affrettati e sottolinea l’importanza di non identificare il ragazzo esclusivamente con il suo errore.

Don Ezio Rotonti scrive una lettera aperta al giovane arrestato di recente per spaccio. Una brutta storia che riguarda un singolo ragazzo, ma può essere anche un appello per le tante persone che provano a prendere una strada che, all'apparenza, può sembrare più sfavillante e facile ma che, alla lunga, chiede il suo prezzo da pagare. Un messaggio accorato quello del Parroco di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo di Apice.