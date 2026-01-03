Eleonora è stata sottoposta a un secondo intervento alle mani ed è stata estubata. La madre ha riferito di aver potuto vederla e parlare con lei, ma ha anche sottolineato che la ragazza non ha ancora compreso pienamente quanto accaduto. La situazione continua ad essere delicata, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

"Ha subito un ulteriore intervento alle mani, l'hanno estubata. Siamo riusciti a vederla, e a parlarci anche. È abbastanza serena ma non ha ben compreso quello che è successo intorno a lei". Così ha detto al TgR dell'Emilia-Romagna Cristina Ferretti, madre di Eleonora Palmieri, la 29enne di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Strage di Capodanno, Eleonora operata di nuovo ed estubata. La madre: "Non ha compreso ciò che è accaduto"

Leggi anche: Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. "Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato"

Leggi anche: Eleonora ferita gravemente nella strage di Capodanno, solo adesso si scopre la verità: “Come si è salvata, incredibile”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato; Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. 'Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato'; Eleonora Palmieri, la 29enne ferita nell'incendio di Crans Montana e ricoverata al Niguarda di Milano; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo.

Strage di Capodanno, Eleonora operata a Milano. "Era vicina all'ingresso, salva grazie alla prontezza del fidanzato" - Ore di grande apprensione per Eleonora Palmieri, cattolichina rimasta ferita nell'incendio di Crans Montana. riminitoday.it