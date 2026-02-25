Giornata mondiale del controllo del polso | alla clinica Del Sole visite aritmologiche gratuite

La Casa di Cura Villa del Sole di Salerno organizza visite gratuite per il controllo del polso in occasione della Giornata mondiale del controllo del polso. La causa è l’iniziativa di sensibilizzare la popolazione sui rischi delle aritmie cardiache. Medici specializzati effettuano consulti senza appuntamento, offrendo analisi rapide e consigli pratici. Queste sessioni mirano a individuare eventuali anomalie prima che si manifestino sintomi evidenti. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

La diagnosi precoce e una terapia tempestiva diventano dunque cruciali per limitare gli eventi acuti. L’aritmia più frequente è la fibrillazione atriale e la sua prevalenza tende a crescere con l’aumentare dell’età Anche Salerno aderisce alla Giornata mondiale del controllo del polso (Pulse Day): la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno promuove consulenze aritmologiche gratuite. L’iniziativa, organizzata insieme all’Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC), si terrà domenica 1° Marzo nella Clinica di Via dei Greci, a Fratte. Le consulenze verranno effettuate dal team del Servizio Aritmologia della Villa del Sole e in particolare dal dottor Giuseppe Stabile e dalla dottoressa Alessia Agresta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

