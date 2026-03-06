Giornata Mondiale del rene | a Como controlli gratuiti e vaccinazioni

Il 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, a Como si svolgeranno controlli gratuiti presso la Casa di Comunità Napoleona. Dalle 9 alle 13, nefrologi e infermieri offriranno servizi di analisi delle urine, misurazione della pressione, del colesterolo e dell’indice di massa corporea ai cittadini interessati. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’importanza della prevenzione e a favorire l’accesso ai controlli sanitari.

Il 12 marzo in occasione della Giornata Mondiale del Rene alla Casa di Comunità Napoleona a Como dalle 9 alle 13 nefrologi ed infermieri saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti delle urine, misurazione della pressione, del colesterolo e dell’indice di massa corporea. Sempre in via Napoleona, a Como, al Centro vaccinale, dalle 9 alle 12 (al terzo piano del monoblocco) i pazienti nefropatici e dializzati potranno sottoporsi alle vaccinazioni indicate per la loro patologia (anti Pneumococco, Herpes Zoster, Morbillo-parotite-rosolia-varicella, meningococco B e Meningococco ACWY, Epatite B; con l’occasione sarà verificato anche il richiamo decennale per difterite-tetano-pertosse). 🔗 Leggi su Quicomo.it

Giornata mondiale del rene: a marzo tre giorni di controlli gratuiti nel novareseI medici e gli infermieri dell'ospedale di Borgomanero saranno presenti, con la Croce rossa, a Oleggio, Arona e Borgomanero.

Il Policlinico San Pietro aderisce alla Giornata Mondiale del Rene 2026 con screening gratuiti per valutare la salute dei reniLa Giornata Mondiale del Rene diventa occasione per promuovere controlli e prevenzione delle malattie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali...

Giornata Mondiale del Rene: mese di prevenzione delle malattie renali nel Sulcis Iglesiente con visite gratuite e formazione per gli operatoriIn occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 12 marzo, anche la ASL Sulcis Iglesiente aderisce alle iniziative internazionali dedicate alla sensibilizzazione sulla salute renale co ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com

Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti a Verduno, Alba e BraL'ASL CN2 aderisce all'iniziativa Porte Aperte in Nefrologia il 12 marzo. Controlli senza prenotazione per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie renali ... targatocn.it

12 MARZO GIORNATA MONDIALE DEL RENE: “PORTE APERTE IN NEFROLOGIA” CON SCREENING GRATUITI “Salute renale per tutti - vicini alle persone, attenti al Pianeta” è il tema della Giornata mondiale del rene che si celebra giovedì 12 marzo, istituit - facebook.com facebook