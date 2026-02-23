Giornata mondiale del rene | a marzo tre giorni di controlli gratuiti nel novarese

La Giornata mondiale del rene ha portato medici e infermieri dell’ospedale di Borgomanero a offrire controlli gratuiti nelle piazze del novarese, per sensibilizzare sulla salute renale. La causa è l’aumento di casi di malattie renali tra la popolazione locale, che spinge le strutture sanitarie a intervenire con iniziative di prevenzione. Tre giorni di controlli sono stati organizzati a marzo, coinvolgendo numerosi cittadini interessati. La partecipazione si è rivelata molto alta fin dal primo giorno.

I medici e gli infermieri dell'ospedale di Borgomanero saranno presenti, con la Croce rossa, a Oleggio, Arona e Borgomanero. Le date La Malattia renale cronica (Mrc) è una sfida sanitaria globale importante e in crescita, che colpisce una persona su 10 in tutto il mondo. Spesso silente nelle sue prime fasi, la Mrc può svilupparsi senza essere notata fino a provocare problemi di salute seri, con conseguenze importanti per le persone, le famiglie e le comunità. La malattia aumenta il rischio di problemi cardiovascolari, riduce la qualità della vita e può portare all'insufficienza renale.