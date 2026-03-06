Giornata internazionale | ingresso gratuito per le donne anche al Castello di Milazzo

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo, la Regione Siciliana, tramite l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, ha deciso di offrire l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi culturali della regione, tra cui anche il Castello di Milazzo. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e mira a celebrare la giornata dedicata alle donne.

Anche la città di Milazzo aderisce all'iniziativa valorizzando uno dei suoi luoghi simbolo, ilCastello di Milazzo, tra i complessi monumentali più importanti della Sicilia. L'Amministrazione comunale invita cittadine e visitatrici a cogliere questa occasione speciale per scoprire o riscoprire il patrimonio storico e culturale della città, attraverso una visita al Castello, luogo che rappresenta un punto di riferimento per la storia, l'identità e la memoria del territorio.