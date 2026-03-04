Dagli incontri a tema al Premio Mimosa | donna al centro delle iniziative Anassilaos

La Sezione Femminile dell’Associazione Culturale Anassilaos organizza diverse iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026. Tra incontri a tema e il Premio Mimosa, il focus rimane sulla figura dell’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, scomparsa il 19. Le manifestazioni sono rivolte a celebrare e sensibilizzare sul ruolo delle donne nella società.

Anche se molta strada è stata fatta sul piano della legislazione italiana ed europea (quest'anno celebreremo non soltanto l'80° della Repubblica ma anche l'anniversario del voto delle donne) resistono abitudini e comportamenti, modi di pensare e agire, difficili da modificare eo sradicare nella vita di tutti i giorni e in questo senso va l'impegno della Sezione Donna di Anassilaos, guidata da Cinzia Iadicola, che celebrerà tale Giornata Donna con una serie di incontri che si terranno presso il Museo Archeologico Nazionale...