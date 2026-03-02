Giornata internazionale della donna | ad Ancona primo appuntamento con la storia di Alfonsina Corridora

Il 6 marzo ad Ancona si è tenuto al Cinema Italia il primo degli eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna del 2026, organizzato da associazioni e istituzioni locali con il supporto dell’Assessorato alle Pari Opportunità e al Terzo Settore del Comune. La giornata ha segnato l’inizio di una serie di appuntamenti rivolti a raccontare la storia di Alfonsina Corridora, protagonista di questa prima tappa.

ANCONA - Prendono avvio il 6 marzo con un evento al Cinema Italia gli appuntamenti 2026 dedicati alla Giornata internazionale della donna, realizzata da associazioni ed istituzioni del territorio con il coordinamento dell’Assessorato alle Pari Opportunità e terzo Settore del Comune di Ancona. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Un foulard per la Giornata Internazionale della DonnaUn foulard celebrativo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 Marzo. I Freevoices a Basiliano per la Giornata internazionale della donnaLa Commissione pari opportunità del Comune di Basiliano insieme ad Ambito Donna e in collaborazione con Associazione InCanto APS organizza venerdì 6... Approfondimenti e contenuti su Alfonsina Corridora. Argomenti discussi: Ancona, 8 marzo per la Giornata internazionale della donna: tutti gli appuntamenti. A Gattinara la Giornata internazionale della donna tra fotografia e musica alle Cantine AnzivinoA Gattinara, in provincia di Vercelli, l’8 marzo 2026 sarà una giornata da vivere insieme, tra memoria, diritti e condivisione. In occasione della Giornata internazionale della donna, le Cantine Anziv ... valsesianotizie.it Oltre l’8 Marzo – Un percorso di comunità, le iniziative a Piano di Sorrento per la Giornata internazionale della donnaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Città di Piano di Sorrento – Pari Opportunità insieme alla Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili promuove un pro ... napolitoday.it