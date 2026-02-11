L’11 febbraio si celebra la Giornata delle donne nella scienza, ma il CNDDU segnala che ancora troppo poche donne lavorano nelle materie STEM. In Italia, solo il 16,8% delle giovani ha una laurea in campo scientifico. Pesavento commenta che finché solo una su tre sarà donna, questa giornata non potrà essere una vera festa.

Il CNDDU denuncia la scarsa presenza femminile nelle materie STEM in occasione dell'11 febbraio. In Italia solo il 16,8% delle giovani possiede una laurea scientifica. Per il Coordinamento gli stereotipi nascono già alla scuola primaria: servono mentoring e orientamento precoce per garantire sviluppo economico ed equità sociale. L'articolo Giornata donne nella scienza l’11 febbraio, Pesavento (CNDDU): “Finché solo una ricercatrice su tre sarà donna. questa Giornata non potrà essere considerata una celebrazione compiuta” .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Questa mattina, nelle scuole primarie di tutta Italia, si svolge un laboratorio online dedicato alle ragazze e alle donne nella scienza.

L’11 febbraio si celebra la Giornata delle donne nella scienza, un’occasione per ricordare l’importanza di promuovere il ruolo femminile in questo settore.

Giornata delle donne nella Scienza, oggi sono il 40% dei laureati StemSecondo dati Eurostat la nostra nazione è nella top 10 dell'Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life sciences: la percentuale raggiunge il 40%, superiore a Francia (35%) ... tg24.sky.it

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza 2026: incontro di orientamento a UnictEvento all' Università di Catania; la Giornata delle Donne e Ragazze nella Scienza 2026. Orientamento STEAM, dialogo tra arte e scienza e modelli femminili. catania.liveuniversity.it

