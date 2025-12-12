Giugliano vandalizzata casetta di Natale in piazza Gramsci a poche ore dall’inaugurazione

A poche ore dall’inaugurazione, una delle casette di Natale in legno allestite in piazza Gramsci a Giugliano è stata vandalizzata nella notte, sorprendendo la comunità. L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione tra i cittadini, che si preparano ad accogliere le festività natalizie.

Brutta sorpresa alle spalle di piazza Gramsci a Giugliano, dove nella notte ignoti hanno vandalizzato una delle casette di Natale in legno allestite in vista dell’inaugurazione prevista proprio per la giornata di oggi, venerdì 12 dicembre. Secondo quanto ricostruito, i vandali avrebbero forzato e aperto una delle casette, smontando una mensola e aprendo il portellone. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, vandalizzata casetta di Natale in piazza Gramsci a poche ore dall’inaugurazione

