Eventi Natale Giugliano | pista pattinaggio piazza Gramsci ieri concerto nella chiesa di Sant’Anna

Il fine settimana natalizio a Giugliano è iniziato con una serie di eventi e iniziative. In piazza Gramsci è stato allestito il villaggio di Harry Potter per i bambini, mentre alle spalle del primo circolo è aperta la pista di pattinaggio, attiva fino al 28 dicembre. Inoltre, ieri si è tenuto un concerto nella chiesa di Sant’Anna, segnando l’avvio delle festività.

È partito il fine settimana di eventi natalizi a Giugliano. In piazza Gramsci il villaggio di Harry Potter per i più piccoli, la pista di pattinaggio invece alle spalle del primo circolo che resterà attiva sino al 28 dicembre. Cultura, musica e comunità nel concerto di canti natalizi nella chiesa di Sant'Anna. Una serata fatta .

*** COMUNE DI GIUGLIANO *** “Atmosfere di Natale - Eventi sotto l’Albero 2025” Programmazione per il giorno 13 dicembre Animazione e parata Natalizia al Corso Campano dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e per il giorno 14 dicembre Animazione e parata Nat - facebook.com facebook

