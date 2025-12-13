Eventi Natale Giugliano | pista pattinaggio piazza Gramsci ieri concerto nella chiesa di Sant’Anna
Il fine settimana natalizio a Giugliano è iniziato con una serie di eventi e iniziative. In piazza Gramsci è stato allestito il villaggio di Harry Potter per i bambini, mentre alle spalle del primo circolo è aperta la pista di pattinaggio, attiva fino al 28 dicembre. Inoltre, ieri si è tenuto un concerto nella chiesa di Sant’Anna, segnando l’avvio delle festività.
È partito il fine settimana di eventi natalizi a Giugliano. In piazza Gramsci il villaggio di Harry Potter per i più piccoli, la pista di pattinaggio invece alle spalle del primo circolo che resterà attiva sino al 28 dicembre. Cultura, musica e comunità nel concerto di canti natalizi nella chiesa di Sant'Anna. Una serata fatta
