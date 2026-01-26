Giornata della Memoria il calendario delle iniziative a Falconara tra scuole cultura e musica

Il Comune di Falconara Marittima partecipa anche quest’anno alle iniziative per la Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione della Shoah. Il programma comprende eventi nelle scuole, iniziative culturali e musicali, con l’obiettivo di preservare e trasmettere il ricordo di quegli eventi. La giornata, che si celebra il 27 gennaio, rappresenta un momento di riflessione e di impegno civile per tutta la comunità.

L'amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria della Shoah attraverso un articolato programma di iniziative, che hanno preso il via già la scorsa settimana FALCONARA MARITTIMA – Falconara Marittima rinnova anche quest’anno il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria della Shoah attraverso un articolato programma di iniziative promosso dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata della Memoria, che si celebra domani, 27 gennaio. Le attività hanno preso il via già mercoledì scorso, 21 gennaio, con una serie di incontri e visite didattiche presso il Museo della Resistenza ‘Goffredo Baldelli’, in piazza Municipio, rivolti alle scuole del territorio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su giornata memoria

Il Giorno della Memoria 2026 si avvicina, e a Livorno sono previste diverse iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su giornata memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Il Giorno della Memoria: scuole invitate a iniziative di riflessione e studio. Circolare MIM; Memoria genera Futuro, le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria.

Giorno della Memoria 2026: perché il 27 gennaio conta ancoraLa data della liberazione di Auschwitz e il calendario di eventi in tutta Italia per ricordare la Shoah e le vittime delle persecuzioni nazifasciste ... metropolitano.it

Giornata della Memoria 2026: Mediaset presenta l’iniziativa Viva la MemoriaIn occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela della memoria storica con la prosecuzione dell’iniziativa Viva ... engage.it

San Marino. Comites: “Giornata della Memoria, abbiamo tutti la responsabilità di non dimenticare gli orrori dell’olocausto e di impegnarci a difendere sempre il rispetto della dignità umana” - facebook.com facebook