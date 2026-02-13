San Valentino | Poste Italiane riscopre l’amore in cartolina da Enna tra tradizione e puzzle romantici

Il giorno di San Valentino, Poste Italiane ha deciso di riscoprire l’amore attraverso una cartolina speciale a Enna, dopo aver ricevuto molte richieste dai clienti. L’ufficio postale di Enna Centro ha preparato una serie di cartoline filateliche dedicate alla festa degli innamorati, che richiamano le tradizioni di un tempo. Tra i pezzi unici disponibili, c’è anche un puzzle romantico che i clienti possono acquistare e comporre. La curiosità di questa iniziativa sta nel fatto che molte persone si sono recate di persona all’ufficio, portando con sé ricordi e storie d’amore.

San Valentino in Cartolina: Un Ritorno al Passato dall'Ufficio Postale di Enna. Enna, nel cuore della Sicilia, si fa portavoce di un gesto antico e romantico: Poste Italiane celebra la festa degli innamorati con una cartolina filatelica speciale, disponibile presso l'ufficio postale di Enna Centro e sul sito web dell'azienda. Un'iniziativa che, in un'epoca dominata dalla comunicazione digitale, invita a riscoprire il valore di un messaggio tangibile e personalizzato. Un'Oasi di Tradizione nel Cuore della Sicilia. L'ufficio postale di Enna Centro, in via Alessandro Volta, si è preparato ad accogliere i cittadini e i visitatori desiderosi di celebrare San Valentino con un tocco di originalità.