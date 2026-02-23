Guida sicura | Poste Italiane forma chi lavora ogni giorno su strada

Poste Italiane ha avviato una sessione di formazione a Padova per migliorare la sicurezza dei dipendenti che lavorano su strada. La causa è il desiderio di ridurre gli incidenti e aumentare la consapevolezza tra chi guida quotidianamente i veicoli aziendali. Durante l’incontro, i partecipanti hanno ricevuto istruzioni pratiche su come affrontare situazioni di rischio e mantenere la calma alla guida. La formazione mira a proteggere chi opera in prima linea ogni giorno.

Al centro di smistamento padovano in zona industriale incontro con la Polizia Stradale per portalettere, autisti e operatori: focus su rischi, distrazioni e prevenzione Nuova tappa a Padova per "Guida Sicura", il progetto di formazione di Poste Italiane dedicato ai dipendenti che usano un veicolo durante il lavoro. L'incontro si è svolto oggi, 23 febbraio, al centro di smistamento della zona industriale e rientra nel protocollo d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. L'obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione stradale e promuovere una guida più responsabile, con particolare attenzione a portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti della provincia.