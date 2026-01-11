Grazia Deledda Mostra omaggio con la pronipote

Oggi a Monza apre una mostra dedicata a Grazia Deledda, premio Nobel e figura fondamentale della letteratura italiana del Novecento. L’esposizione intende rendere omaggio alla sua opera e al suo contributo culturale, in occasione di un evento che coinvolge anche la pronipote dell’autrice. Un’occasione per approfondire la vita e il lascito di una delle voci più significative della narrativa italiana.

Si inaugura oggi un’importante mostra a Monza per celebrare una delle più grandi scrittrici della letteratura italiana del ‘900. Alle 10, al Centro civico Libertà, aprirà i battenti la rassegna artistica dedicata a Grazia Deledda, a cento anni dall’assegnazione del premio Nobel per la letteratura di cui è stata insignita. L’esposizione, che durerà fino a mercoledì 11 febbraio (con orari 9-24), vede esposti i quadri realizzati da Gian Pietro Bernardini, pittore sardo di talento che a Monza ha già dipinto un mural dedicato proprio a Deledda, realizzato in occasione del centenario di “Canne al vento“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grazia Deledda. Mostra omaggio con la pronipote Leggi anche: La Società Dante celebra Grazia Deledda e Ada Negri: due protagoniste del Novecento Leggi anche: Grazia Deledda e Ada Negri: la Società Dante celebra le grandi voci della letteratura del '900 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Grazia Deledda. Mostra omaggio con la pronipote. Grazia Deledda. Mostra omaggio con la pronipote - Si inaugura oggi un’importante mostra a Monza per celebrare una delle più grandi scrittrici della letteratura italiana del ... ilgiorno.it

2026, 100 ANNI DI GRAZIA ECCO I PRIMI APPUNTAMENTI A CERVIA PER CELEBRARE IL CENTENARIO DEL NOBEL A GRAZIA DELEDDA 5 febbraio 2026: cena/conferenza e letture con il Lions Club Cervia Ad Novas a Palazzo Manzoni, San Zaccaria. Il - facebook.com facebook

"Cenere" di Grazia Deledda è un romanzo intenso e delicato che racconta il peso delle origini e la ricerca di redenzione, con una profondità che Michela Murgia valorizza nell’introduzione. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.