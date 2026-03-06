Giornata del rene visite gratuite a Novara | quando e come partecipare

Da novaratoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Maggiore di Novara partecipa alla ventennale Giornata mondiale del rene organizzando visite gratuite presso il reparto di Nefrologia il 12 marzo. L’iniziativa coinvolge i cittadini interessati a controlli e consulenze specifiche nel settore renale. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie renali. La partecipazione è aperta a chi desidera sottoporsi a controlli senza prenotazione.

Giornata mondiale del rene numero 20: anche l'ospedale Maggiore di Novara aderisce all'iniziativa. Per questo l'ospedale apre le porte di Nefrologia il prossimo 12 marzo. In Italia una persona su dieci è affetta da una malattia renale, spesso senza esserne consapevole. L’insufficienza renale cronica, se non diagnosticata e non adeguatamente monitorata, può progredire fino a richiedere trattamenti salvavita come la dialisi. Per molti pazienti il trapianto rappresenta l’unica prospettiva di ritorno a una migliore qualità di vita. Il 12 dalle 9 alle 12 nella sede centrale - piano rialzato del padiglione E, sarà possibile effettuare un controllo nefrologico di base, senza necessità di prenotazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

