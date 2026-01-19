Uomini e Donne anticipazioni | Gemma Galgani non molla Mario Lenti Carlo lascia lo studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, registrata il 19 gennaio negli studi Elios, Gemma Galgani conferma il suo interesse per Mario Lenti, che ribadisce di preferire un’amicizia. Nel frattempo, Carlo decide di lasciare lo studio. L’appuntamento offre aggiornamenti sui rapporti tra i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Durante la registrazione di oggi lunedì 19 gennaio, Gemma Galgani è sicura dei sentimenti di Mario Lenti: lui chiarisce ancora una volta di voler rimanere amici Negli studi Elios, Uomini e donne, oggi 19 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni di Fanpage, siamo in grado di raccontarvi gli ultimi sviluppi dei protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico. Trono Over La puntata si apre con Gemma Galgani, convinta che Mario Lenti provi qualcosa per lei, ma che si trattenga per paura degli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne: Mario Lenti illude Gemma Galgani ma fa entrare IsabellaNell’ultima puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti ha suscitato reazioni contrastanti: ha illuso Gemma Galgani, lasciandola in lacrime, e successivamente ha fatto entrare Isabella, alimentando discussioni tra i presenti.

