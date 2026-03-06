L’Iran non prenderà parte ai Giochi Paralimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina. Il Comitato Internazionale Paralimpico ha comunicato che l’atleta iraniano impegnato nello sci di fondo non è riuscito a viaggiare in sicurezza, impedendo così la partecipazione del paese alla manifestazione. La decisione è stata presa dopo che si è verificato questo impedimento logistico.

L’unico atleta che avrebbe dovuto partecipare non è arrivato in Italia e non ha potuto completare l’iscrizione alle gare di sci di fondo L’Iran non parteciperà alle Paralimpiadi di Milano Cortina. In una nota, il Comitato Internazionale Paralimpico fa sapere che l’Iran avrebbe dovuto essere presente ai Giochi “con un atleta paralimpico impegnato nello sci di fondo“, ma l’atleta “non è stato in grado di viaggiare in sicurezza”. Aboulfazl Khatibi Mianaei, unico iraniano annunciato e in dubbio dopo l’inizio della guerra, non è infatti arrivato in Italia e non ha completato la procedura di iscrizione. Per questo motivo, la bandiera di Teheran non sfilerà insieme a tutte le altre nella Cerimonia di apertura all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giochi Paralimpici invernali 2026, l'Iran non ci sarà

