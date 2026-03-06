giochi paralimpici invernali 2026 oggi la cerimonia di apertura

Oggi all’Arena di Verona si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026. L’evento si svolge nello stesso luogo che ha ospitato la chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La manifestazione segna l’inizio ufficiale delle competizioni paralimpiche invernali del 2026. Alla cerimonia sono presenti atleti, organizzatori e pubblici di diverse nazionalità.

Tutto pronto per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026. Lo spettacolo andrà in scena oggi, 6 marzo, all’Arena di Verona, teatro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. ‘Life in Motion’ è il titolo di uno show che si sviluppa come un percorso simbolico che parte dalla connessione, un impulso capace di unire le persone, rafforzare la comunità e rendere visibile il valore delle relazioni come espressione di libertà, resilienza e trasformazione e inclusione. Una cerimonia che si svolgerà in un clima particolare, con una nuova guerra che preoccupa tutto il mondo e che rischia di avere un impatto anche sui Giochi Paralimpici vista ad esempio la presenza di un atleta iraniano nello sci di fondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

