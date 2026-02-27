I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 | lo spettacolo continua

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte e l’interesse intorno all’evento cresce di giorno in giorno. Le competizioni si svolgeranno dal 8 al 16 marzo 2026, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi che si preparano a sfidarsi in varie discipline. L’organizzazione ha annunciato le date ufficiali e i luoghi delle gare, mantenendo alto l’attenzione sulla manifestazione.

Sei discipline sportive saranno distribuite in tre cluster – Milano, Val di Fiemme e Cortina – sfruttando molte delle stesse spettacolari sedi già protagoniste dei Giochi Olimpici. Milano Santagiulia Ice Hockey Arena ospiterà il Para ice hockey. Il torneo inizierà con la sfida tra Giappone e Cechia, mentre l’Italia, Paese ospitante, affronterà i campioni in carica del Team USA sabato 7 marzo. Al Cortina Curling Olympic Stadium, il wheelchair curling vedrà per la prima volta la partecipazione di coppie miste ai Giochi Paralimpici. Al Tesero Cross-Country Skiing Stadium in Val di Fiemme, la straordinaria atleta Paralimpica Oksana Masters prenderà il posto lasciato libero dal campione Olimpico Johannes Høsflot Klæbo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

