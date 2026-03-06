Giardinetti la trappola dell' incontro amoroso | sviene per le botte e si risveglia chiuso in casa

Un episodio si è verificato in un giardinetto dove due persone si erano date appuntamento. Durante lo scontro, una delle due è stata colpita e ha perso conoscenza. La vittima è stata poi sequestrata e rinchiusa all’interno di un’abitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

La vittima, adescata da una donna, una volta nell'appartamento ha trovato il complice di lei. Poi l'aggressione e la rapina Un incontro sulla carta amoroso che è finito con un pestaggio, con la vittima che è stata sequestrata e chiusa in casa. Una vera e propria trappola a tinte "hot" che si è consumata in zona Giardinetti nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo. La vittima, un romano di 43 anni, è stato di fatto adescato da una donna di italiana di 41 anni. Entrambi, secondo quanto appreso, già si conoscevano. Un appuntamento a casa che, invece, si è trasformato in un incubo. L'uomo, infatti, all'interno dell'appartamento si è trovato davanti un tunisino di 27 anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it La natura si risveglia al Parco Faunistico Le CornelleDal 14 al 22 febbraio, e nella giornata di venerdì 28 febbraio, si potrà visitare il Parco dalle 10 alle 17. Neve in pianura, anche Ravenna nel giorno dell'Epifania si risveglia imbiancataCome ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Ravenna si è svegliata con una atmosfera ‘ovattata’ in questo giorno dell'Epifania che chiude le...