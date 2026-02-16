La natura si risveglia al Parco Faunistico Le Cornelle
Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo riapre le sue porte dopo i mesi di chiusura invernale, portando con sé i primi segni di primavera e il risveglio degli animali. La ripresa delle attività si accompagna a un incremento degli orari di apertura, che si allungano progressivamente per tutta la stagione. La direzione ha annunciato anche alcune novità per il 2026, pronte a sorprendere i visitatori.
Con l’avvicinarsi della primavera e il progressivo risveglio della natura, il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo avvia la riapertura stagionale, tornando ad accogliere il pubblico con orari gradualmente ampliati e le prime novità della stagione 2026. Dal 14 al 22 febbraio, e nella giornata di venerdì 28 febbraio, si potrà visitare il Parco dalle 10 alle 17. In concomitanza con il periodo di Carnevale, il Parco propone un’iniziativa rivolta alle famiglie: dal 16 al 19 febbraio, per ogni bambino dai 3 agli 11 anni che acquista un biglietto a tariffa intera di 16 euro, è previsto un biglietto omaggio valido per un secondo ingresso durante l’anno.🔗 Leggi su Bergamonews.it
La luce ritorna e la natura si risveglia dopo l’inverno: cos’è Imbolc, l’antica festa celtica della rinascita
Nel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano ancora gelide, si avvicina un momento speciale: Imbolc.
Unione dei Comuni. Per il Parco faunistico un progetto di recupero
L'Unione dei Comuni ha avviato un progetto di recupero del Parco faunistico dell’Amiata grossetana, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale della zona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Escursione La vecia via della lana, tra natura e leggende il 15 febbraio 2026; Capodanno Cinese 2026: cosa si mangia e perché porta fortuna; Dove andare a Pasqua 2026 con i bambini? 8 mete tra Italia ed Europa (per un we unico); Le poetiche immagini di Mimma Costa….
Non solo Giappone: dove e quando vedere la fioritura dei ciliegi in ItaliaPaesaggi rosa e la natura che si risveglia. Non serve andare in Giappone per ammirare uno spettacolo unico come quello della fioritura dei ciliegi. Nonostante l’inverno che avanza, molti italiani stan ... tpi.it
Quando i vulcani si risvegliano, la Terra bruciaUn'impressionante dimostrazione della potenza della natura: il vulcano erutta lava incandescente, creando fiumi di fuoco che attraversano il paesaggio. Uno spettacolo mozzafiato che ricorda quanto la ... msn.com
Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo avvia la riapertura stagionale, tornando ad accogliere il pubblico con orari gradualmente ampliati e le prime novità della stagione 2026. - facebook.com facebook