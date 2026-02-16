La natura si risveglia al Parco Faunistico Le Cornelle

Il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo riapre le sue porte dopo i mesi di chiusura invernale, portando con sé i primi segni di primavera e il risveglio degli animali. La ripresa delle attività si accompagna a un incremento degli orari di apertura, che si allungano progressivamente per tutta la stagione. La direzione ha annunciato anche alcune novità per il 2026, pronte a sorprendere i visitatori.

Con l’avvicinarsi della primavera e il progressivo risveglio della natura, il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo avvia la riapertura stagionale, tornando ad accogliere il pubblico con orari gradualmente ampliati e le prime novità della stagione 2026. Dal 14 al 22 febbraio, e nella giornata di venerdì 28 febbraio, si potrà visitare il Parco dalle 10 alle 17. In concomitanza con il periodo di Carnevale, il Parco propone un’iniziativa rivolta alle famiglie: dal 16 al 19 febbraio, per ogni bambino dai 3 agli 11 anni che acquista un biglietto a tariffa intera di 16 euro, è previsto un biglietto omaggio valido per un secondo ingresso durante l’anno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano ancora gelide, si avvicina un momento speciale: Imbolc.

L'Unione dei Comuni ha avviato un progetto di recupero del Parco faunistico dell’Amiata grossetana, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale della zona.

