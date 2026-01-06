Neve in pianura anche Ravenna nel giorno dell' Epifania si risveglia imbiancata

Inaspettatamente, Ravenna si è svegliata imbiancata anche in pianura, come previsto dagli esperti meteorologi. La neve ha ricoperto la città in questa giornata dell'Epifania, segnando la fine delle festività natalizie. Un fenomeno raro che ha suscitato sorpresa tra i cittadini, offrendo un paesaggio insolito e suggestivo per questa giornata di inizio anno.

Come ampiamente annunciato dagli esperti meteo, Ravenna si è svegliata con una atmosfera 'ovattata' in questo giorno dell'Epifania che chiude le festività natalizie. La neve è iniziata a cadere dalle primissime ore del mattino ed è prevista in intensificazione.GUARDA IL VIDEONon si segnalano, al.

La Befana porta la neve: Ravenna si sveglia imbiancata - Una nevicata intensa ha iniziato a cadere fin dalle prime ore del giorno ... ravennanotizie.it

Neve in pianura, allerta meteo anche nel Ravennate - Dalla mezzanotte tra oggi, lunedì 5 gennaio, e domani, martedì 6 gennaio, fino a quella successiva, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 3, gialla per neve. ravenna24ore.it

Neve che sta imbiancando anche parte della pianura del bolognese, ferrarese e costa ravennate alle ore 8:50. 1 - Simonetta Zanellato da Marrara di Ferrara 2 - Lido di Dante (RA) 3 - Zola Predosa (BO) di Manuel 4 - Botteghino di Zocca (BO) di Matteo Clemen - facebook.com facebook

Allerta gialla per neve in Emilia-Romagna, fiocchi anche in pianura e costa. L'alert per il Bolognese e tutta la Romagna, da Rimini a Ravenna #ANSA x.com

