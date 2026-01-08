Stasera alle 21.30 su Rai 1 torna Don Matteo con nuove puntate. In questa stagione, Don Massimo si trova in una fase di crisi, mettendo in discussione la sua vocazione e il ruolo di sacerdote. La serie affronta temi di fede, dubbi e interrogativi personali, offrendo uno sguardo intimo sulla vita del protagonista e sui casi che si trova ad affrontare.

D on Matteo 15 comincia stasera alle 21.30 su Rai 1 con nuove avventure, casi e questioni personali da risolvere. Per il terzo anno consecutivo, dopo l’addio di Terence Hill, c’è ancora Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo a tenere vigile il pubblico a casa. Le puntate previste sono 10, mentre l’anno quindici della fiction ne fa una delle più longeve della tv italiana. “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › “Don Matteo”, svelata la data di inizio della quindicesima stagione Don Massimo dovrà confrontarsi con il suo passato di Carabiniere, con la propria vocazione e i dubbi annessi; con nuovi personaggi che subentrano, come Maria, l’adolescente incinta e senza memoria, che il sacerdote accoglie in canonica, con Cecchini (vicino al pensionamento?) e la nuova Marescialla di Spoleto, Caterina Provvedi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Don Massimo entra in crisi mettendo in dubbio la sua vocazione e il ruolo di prete

