Don Massimo entra in crisi mettendo in dubbio la sua vocazione e il ruolo di prete
Stasera alle 21.30 su Rai 1 torna Don Matteo con nuove puntate. In questa stagione, Don Massimo si trova in una fase di crisi, mettendo in discussione la sua vocazione e il ruolo di sacerdote. La serie affronta temi di fede, dubbi e interrogativi personali, offrendo uno sguardo intimo sulla vita del protagonista e sui casi che si trova ad affrontare.
D on Matteo 15 comincia stasera alle 21.30 su Rai 1 con nuove avventure, casi e questioni personali da risolvere. Per il terzo anno consecutivo, dopo l’addio di Terence Hill, c’è ancora Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo a tenere vigile il pubblico a casa. Le puntate previste sono 10, mentre l’anno quindici della fiction ne fa una delle più longeve della tv italiana. “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › “Don Matteo”, svelata la data di inizio della quindicesima stagione Don Massimo dovrà confrontarsi con il suo passato di Carabiniere, con la propria vocazione e i dubbi annessi; con nuovi personaggi che subentrano, come Maria, l’adolescente incinta e senza memoria, che il sacerdote accoglie in canonica, con Cecchini (vicino al pensionamento?) e la nuova Marescialla di Spoleto, Caterina Provvedi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”
Leggi anche: Raoul Bova su Don Matteo: “Perché ho chiesto di far morire Don Massimo”
Raoul Bova: «Don Massimo entra in crisi»; Torna Don Matteo-Raoul Bova tra crisi di vocazione, giallo e commedia; Raoul Bova: «Quando tutti sono contro di te, rialzarsi è un atto di fede»; Don Matteo 15, Raoul Bova sconvolge Spoleto: segreti, crisi e una minaccia nascosta in anteprima su RaiPlay.
Raoul Bova: «Don Massimo entra in crisi» - L'attore torna protagonista su Rai1 della quindicesima stagione di "Don Matteo". sorrisi.com
Don Matteo, le anticipazioni di stasera: Bova in crisi, Frassica rischia la pensione. I nuovi protagonisti della 15esima stagione - Don Matteo torna in prima serata su Rai 1 con gli episodi inediti della quindicesima stagione, pronta a rimettere al centro le due parole che da sempre fanno battere il cuore della ... msn.com
Concluso con il massimo dei voti il corso di formazione, Davide Talarico entra ufficialmente nel corpo della Municipale: rafforzato l’organico e il presidio sul territorio - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.