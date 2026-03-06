Giani e Boni incontrano l’Ad di Autostrade

Ieri, presso la Direzione del Tronco di Firenze, il presidente della regione e il sindaco di Arezzo hanno incontrato l’amministratore delegato di Autostrade. L’incontro si è concentrato sulla gestione della rete autostradale e sulle questioni legate alla manutenzione delle infrastrutture. Presenti alla riunione anche rappresentanti degli enti locali e tecnici delle parti coinvolte.

Arezzo, 06 marzo 2026 – Ieri, presso la Direzione del Tronco di Firenze, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Filippo Boni hanno incontrato Arrigo Giana, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per fare il punto sullo stato dei lavori e sulla gestione della rete autostradale in Toscana. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle attività quotidiane di gestione, controllo e sicurezza della rete autostradale, infrastruttura considerata strategica per la mobilità regionale e per i collegamenti tra territori, cittadini e sistema produttivo.