I redditi della giunta regionale Monni Marras e Nardini i più ricchi Giani investe Boni ha l’auto più tosta

I redditi della giunta regionale mostrano che Monni, Marras e Nardini possiedono le entrate più alte, mentre Giani ha investito in azioni e Boni possiede un’auto di alta gamma. Solo quattro membri hanno una casa di proprietà, e cinque sono intestatari di un veicolo, tra cui un motorino. La differenza nei patrimoni evidenzia varie condizioni economiche tra i politici. La pubblicazione dei dati si inserisce in un quadro di trasparenza richiesto dall’amministrazione.

Firenze, 22 febbraio 2026 – In quattro hanno una casa di proprietà. In cinque un’auto o un motorino intestati. Dalla Bmw di Leonardo Marras all’Audi Q3 di Filippo Boni, fino alla Fiat 500 di Cristina Manetti. Per arrivare al ciclomotore d’epoca datato 1962 di Alberto Lenzi. Pochissimi hanno quote o investimenti all’attivo. In nessun caso, fatta eccezione per chi viene già dalla politica regionale, le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 sull’anno di imposta 2024 dagli assessori della giunta Giani bis, superano i 50mila euro di imponibile. È l’istantanea scattata sbirciando le tasche della squadra di governo toscano per la quale, in ottemperanza al decreto legislativo 332013 sulla trasparenza, recentemente sono state rese pubbliche le dichiarazioni patrimoniali e dei redditi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

