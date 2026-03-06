Terza corsia Fi Sud-Incisa Giani | Da Autostrade grande collaborazione

Il presidente della Toscana e l’amministratore delegato di Autostrade hanno avuto un incontro per discutere dei lavori sulla terza corsia tra Firenze Sud e Incisa. Durante l’incontro, è emersa una collaborazione stretta tra le due parti, in vista di importanti interventi infrastrutturali previsti nel weekend. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli, ma si parla di un rapporto di collaborazione tra le istituzioni e la concessionaria.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Incontro tra il presidente dellla Toscana e l'ad di Autostrade in vista di importanti intervennti infrsatruttuali nel weekend. Nel prossimo fine settimana la cintura fiorentina dell’autostrada A1 vedrà un importante intervento infrastrutturale, che comporterà significative modifiche alla viabilità. A ricordarlo, sottolineando l’importanza dell’opera per il potenziamento delle infrastrutture toscane, è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al termine di un incontro con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza corsia Fi Sud-Incisa, Giani: “Da Autostrade grande collaborazione” Terza corsia tra Incisa e Valdarno. Vertice decisivo Regione-AutostradeUn confronto strategico sulle principali infrastrutture viarie è in programma stamani alle ore 11, presso la direzione del Quarto Tronco di... Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloFirenze, 25 febbraio 2026 – Nel prossimo fine settimana, dalle 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo, sono previste importanti modifiche... Tutto quello che riguarda Terza corsia Fi Sud Incisa Giani Da.... Temi più discussi: Chiusure programmate del tratto autostradale Firenze Sud - Incisa Reggello; Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa Reggello; Lunghe code nel tratto valdarnese dell'A1 per i lavori sulla terza corsia tra Firenze Sud e Incisa; Autostrada A1, modifiche alla viabilità tra Firenze Sud-Incisa per lavori di ampliamento alla terza corsia. Terza corsia Fi Sud-Incisa, Giani: Da Autostrade grande collaborazioneIncontro tra il presidente dellla Toscana e l'ad di Autostrade in vista di importanti intervennti infrsatruttuali nel weekend ... msn.com A1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIAA1 MILANO-NAPOLI: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA FIRENZE SUD-INCISA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIADALLA SERA DI DOMANI 6 MARZO AL PRIMO ... trasporti-italia.com Autostrada A1, modifiche alla viabilità tra Firenze Sud-Incisa per lavori di ampliamento alla terza corsia x.com TRATTO RIAPERTO SULL'A1 FRA FIRENZE SUD E INCISA DOPO LO SCONTRO FRA DUE CAMION E UN'AUTO E’ stato riaperto alle 8 circa il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma sull’autostrada A1 precedentemente chiuso a causa di un inc - facebook.com facebook