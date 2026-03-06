germano e teardo danno vita alle parole di gino strada

Lunedì 9 marzo alle 21, sul palco del Goldoni, Elio Germano e Theo Teardo interpreteranno lo spettacolo intitolato ’La guerra com’è’, un teatro civile che mette in scena le parole di Gino Strada. Lo spettacolo affronta temi come la guerra, i diritti e l’umanità, offrendo al pubblico una riflessione attraverso una performance teatrale dedicata a queste tematiche.

Lunedì 9 marzo alle 21 Elio Germano e Theo Teardo (nella foto) saliranno sul palco del Goldoni per dare vita alle parole di Gino Strada con il loro spettacolo intitolato ’La guerra com’è’, in un’esperienza di teatro civile che racconta la guerra, diritti e umanità. Un viaggio appassionato tra esperienze vissute in prima linea, riflessioni sul diritto universale alla salute e la forza di chi ha scelto di ricucire vite invece che dividerle. Parole potenti, autentiche e dirette che hanno ispirato i due artisti che rinnovano la loro collaborazione e sintonia in scena dopo il successo di ’Il sogno di una cosa’ dal romanzo di Pier Paolo Pasolini, sempre prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito e Argot Produzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una famosa frase di Gino Strada “Il ripudio della guerra è un valore sacro e uno dei pilastri portanti della nostra Repubblica. Ripudiare la guerra significa eliminarla dalle nostre coscienze, ma anche rifiutarsi di entrare in vecchi e nuovi conflitti, liberare il - facebook.com facebook

