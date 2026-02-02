Etna così la Guardia di Finanza ha salvato una famiglia svizzera quasi in stato di ipotermia

La Guardia di Finanza ha salvato una famiglia svizzera rimasta bloccata sull’Etna durante una bufera di neve. La neve e il vento avevano quasi portato i membri della famiglia in ipotermia, ma grazie all’intervento tempestivo dei militari, sono stati tratti in salvo. Nessuna grave conseguenza per loro, ma l’episodio dimostra ancora una volta i rischi di un’escursione in queste condizioni.

Tre persone persone sono state tratte in salvo grazie a un intervento di soccorso condotto dalla Guardia di Finanza sull’Etna, dove una famiglia di turisti svizzeri è stata sorpresa da una violenta bufera di neve. L’operazione è stata portata a termine nella serata del 19 gennaio, nei pressi dei Crateri Silvestri, dopo che l’allarme era stato lanciato dal titolare della struttura alberghiera presso cui i turisti erano diretti. Il soccorso in condizioni estreme Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’intervento è stato richiesto intorno alle 19,30, quando il titolare di una struttura ricettiva ha ricevuto la richiesta di aiuto dai suoi clienti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

