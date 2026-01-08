Genoa su Pisilli | De Rossi spinge la Roma prende tempo

Il Genoa ha manifestato interesse per Niccolò Pisilli, con una richiesta diretta di Daniele De Rossi. La società rossoblù valuta il giovane centrocampista come un potenziale rinforzo per la mediana, mentre la Roma, proprietaria del cartellino, preferisce prendere tempo prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa si sviluppa con attenzione, nel rispetto dei tempi e delle modalità più opportune per entrambe le parti.

Il Genoa ha acceso i riflettori su Niccolò Pisilli. L’interesse è concreto e nasce da una richiesta precisa di Daniele De Rossi, che vede nel giovane centrocampista il profilo giusto per dare qualità e ritmo alla mediana rossoblù. Al momento, però, manca il via libera definitivo. La palla è alla Roma. A Trigoria la situazione viene monitorata giorno per giorno, anche perché Pisilli ha appena mandato segnali forti sul campo. A Lecce è partito titolare in una Roma in emergenza e ha firmato l’assist decisivo per il successo giallorosso. Un segnale che pesa nelle valutazioni interne. Il quadro resta fluido. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

