Genoa-Roma equilibrio e trappole tattiche al Ferraris | quando il 3-4-1-2 sfida il 3-4-2-1

Domenica alle 18:00 allo stadio Luigi Ferraris si affrontano Genoa e Roma nella 28ª giornata di Serie A. La partita vede il Genoa schierare un 3-4-1-2 mentre la Roma risponde con un 3-4-2-1, creando un confronto tra due sistemi tattici distinti. La sfida si presenta come un match ricco di possibili trappole e variazioni strategiche, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Domenica alle 18:00 lo stadio Luigi Ferraris ospiterà una delle partite più interessanti della 28ª giornata di Serie A: Genoa e Roma si affrontano in una sfida che, oltre alla rivalità storica, promette un confronto tattico estremamente intrigante. Il match mette infatti di fronte due sistemi molto simili sulla carta — 3-4-1-2 per il Genoa e 3-4-2-1 per la Roma — ma profondamente diversi nei principi di gioco, nei tempi di pressione e nelle modalità di occupazione degli spazi offensivi. Il risultato sarà una partita in cui la gestione delle corsie laterali, la superiorità tra le linee e la qualità delle uscite dal basso potrebbero diventare i veri fattori decisivi.

