L' Inter batte il Genoa 2-1 al Ferraris ed è sola in vetta

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter conquista un'importante vittoria in trasferta contro il Genoa, vincendo 2-1 al

l inter batte il genoa 2 1 al ferraris ed 232 sola in vetta

© Ilgiornaleditalia.it - L'Inter batte il Genoa 2-1 al "Ferraris" ed è sola in vetta

Bisseck e Lautaro firmano il successo nerazzurro, Vitinha prova a riaprire la gara ma non basta. GENOVA - L'Inter vince ancora in campionato e torna al comando della classifica. I nerazzurri battono il Genoa per 2-1 in trasferta e, sfruttando i risultati delle dirette concorrenti, salgono al primo p. Ilgiornaleditalia.it

inter batte genoa 2L’Inter batte il Genoa 2-1 e torna al comando: decisivi Bisseck e Lautaro - Allo Stadio Ferraris, l'Inter vince per 2 a 1 contro il team di Daniele De Rossi. msn.com

inter batte genoa 2L’Inter non sbaglia a Marassi, batte 2-1 il Genoa ed è prima in classifica da sola - L'undici di Chivu mette sotto i rossoblu di De Rossi con le reti di Bisseck e Lautaro Martinez nel primo tempo ma soffre quando, dopo la rete di Vitinha, il Genoa si lancia a caccia del pareggio ... msn.com

Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video Nerazzurri beffati al 95' dal Grifone: Genoa-Inter 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights