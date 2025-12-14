L' Inter batte il Genoa 2-1 al Ferraris ed è sola in vetta

L'Inter conquista un'importante vittoria in trasferta contro il Genoa, vincendo 2-1 al

Bisseck e Lautaro firmano il successo nerazzurro, Vitinha prova a riaprire la gara ma non basta. GENOVA - L'Inter vince ancora in campionato e torna al comando della classifica. I nerazzurri battono il Genoa per 2-1 in trasferta e, sfruttando i risultati delle dirette concorrenti, salgono al primo p. Ilgiornaleditalia.it

