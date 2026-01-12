Genoa-Cagliari 3-0 tre punti d' oro per il Grifone al Ferraris
Il Genoa conquista una vittoria importante contro il Cagliari, imponendosi 3-0 al Ferraris. Con questa prestazione, i rossoblù rafforzano la propria posizione in classifica, ottenendo tre punti che risultano fondamentali nel percorso verso la salvezza. La partita ha mostrato determinazione e solidità da parte del team di casa, segnando un passo avanti nella seconda parte della stagione.
Il Genoa inizia il girone di ritorno con il piede giusto, batte il Cagliari 3-0 e mette in cassaforte tre punti fondamentali in chiave salvezza.Articolo in aggiornamentoGenoa-Cagliari 3-1, il tabellinoReti: 7' Colombo, 75' Frendrup e 78' OstigardGenoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Genoa, tris al Cagliari e aggancio a quota 19: al Ferraris cambia l’aria
Leggi anche: Juventus Women, buona la partita contro il Genoa. Le bianconere portano a casa tre punti d’oro. Il resoconto
Genoa–Cagliari, le formazioni ufficiali; Genoa-Cagliari, tre punti per scappare dal basso; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Tutte le notizie sul calcio in.
Genoa – Cagliari 3-0, cronaca e highlights: Tris di De Rossi per rilanciare i Grifoni! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Colombo ne fa un altro, Frendrup e Ostigard la chiudono con un tris! generationsport.it
SERIE A | Genoa-Cagliari 3-0. In gol Colombo, Frendrup e Ostigard. Partita convincente del Genoa che torna a vincere dopo oltre un mese. Con questo successo il Genoa aggancia in classifica proprio i sardi: le due squadre staccano la zona retrocessione di x.com
Genoa-#Cagliari 1-0 Un gol di Colombo in avvio permette al Genoa di chiudere in vantaggio il primo tempo nella sfida di Marassi. Grave errore di Rodriguez nel gol genoano. Cagliari che ha poi preso le redini del gioco andando piu volte vicino al pareggio co - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.