Genoa-Cagliari 3-0 tre punti d' oro per il Grifone al Ferraris

Il Genoa conquista una vittoria importante contro il Cagliari, imponendosi 3-0 al Ferraris. Con questa prestazione, i rossoblù rafforzano la propria posizione in classifica, ottenendo tre punti che risultano fondamentali nel percorso verso la salvezza. La partita ha mostrato determinazione e solidità da parte del team di casa, segnando un passo avanti nella seconda parte della stagione.

Il Genoa inizia il girone di ritorno con il piede giusto, batte il Cagliari 3-0 e mette in cassaforte tre punti fondamentali in chiave salvezza.Articolo in aggiornamentoGenoa-Cagliari 3-1, il tabellinoReti: 7' Colombo, 75' Frendrup e 78' OstigardGenoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

