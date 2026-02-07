Brondby-Randers domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 18:00 il Brondby torna in campo contro il Randers, cercando di invertire la rotta dopo un inizio di stagione difficile. La squadra danese ha chiuso la prima parte di campionato con tre sconfitte consecutive e ora si trova a nove punti dalla vetta. I tifosi sperano in una reazione, mentre i giocatori sono determinati a riscattarsi.

Il Brondby torna a giocare in campionato sperando di riscattarsi dal pessimo finale della prima parte di stagione, quando andò alla sosta dopo tre sconfitte di fila contro FCK, Fredericia e Vejle che lo hanno lasciato a -9 dalla testa della classifica. Il Randers invece era andato in pausa dopo due pareggi ma la vittoria.

