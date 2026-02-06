Sassuolo-Inter domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

L’Inter arriva al Mapei di Sassuolo con il morale alle stelle. La squadra di Inzaghi ha vinto le ultime partite e cerca di confermarsi in trasferta. Il match domenica alle 18 promette emozioni e potrebbe dare una svolta alla classifica. Il Sassuolo, invece, vuole sfruttare il fattore casa per mettere in difficoltà i rivali. La sfida si preannuncia combattuta e aperta a ogni risultato.

L’Inter prosegue nel suo momento di gran forma e fa visita al Sassuolo al Mapei nella giornata 24 di Serie A. I nerazzurri puntano alla quinta vittoria di fila in campionato, nonché alla 11esima nelle ultime 12. La squadra di mister Cristian Chivu sta dimostrando ampiamente di non avere rivali ma al momento resta solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Inter (domenica 08 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Sassuolo Inter Cremonese-Inter (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici L’Inter arriva a Cremona per la partita di domenica alle 18:00 contro la Cremonese. Cremonese-Inter (domenica 01 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria nerazzurra e spettacolo Domenica alle 18, l’Inter scende in campo contro la Cremonese allo Zini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: SASSUOLO-INTER: prevendita attiva dalle ore 16:00 di mercoledì 4/2. Tutte le info; Sassuolo-Inter, dove vederla in TV; Sassuolo-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Arbitri Serie A, le designazioni della 24^ giornata. Sassuolo-Inter pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Sassuolo-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match di campionato. calciomercato.com Sassuolo-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Sassuolo-Inter, ventiquattresima giornata di campionato in Serie A: formazioni e come seguire la partita. msn.com Sky – Sassuolo-Inter, le probabili scelte di Chivu: tornano 6 titolarissimi, out invece… x.com Dalle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio sono in vendita i tagliandi per Sassuolo-Inter Divieto di trasferta sì, ma non per i possessori di fidelity card non residenti in Lombardia Alcuni tifosi nerazzurri potranno dunque seguire il match, il costo del settore ospi facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.