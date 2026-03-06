Genoa e Samp unite nell' ultimo saluto a Rosario di Vincenzo

Genoa e Sampdoria hanno partecipato insieme all’ultimo saluto a Rosario Di Vincenzo, noto come Sarin, ex portiere che ha giocato sia con il Genoa che con la Sampdoria. La cerimonia si è svolta in un contesto di rispetto e commemorazione, coinvolgendo le due squadre e i presenti che hanno ricordato la carriera di Sarin, che ha vestito anche le maglie di Entella, Triestina, Inter, Potenza, Lazio, Brindisi, Imperia e Vercelli.

'Sarin' è morto all'età di 84 anni, dopo una lunghissima carriera, sia come portiere che come allenatore e preparatore di 'numeri uno' I familiari, in prima fila, ad ascoltare le parole del parroco, don Stefano Moretti. Rosario Di Vincenzo è morto all'età di 84 anni, dopo una lunghissima carriera, sia come portiere che come allenatore e preparatore di 'numeri uno'. "Rosario è stato uno sportivo ecumenico - ha detto dal pulpito, nel corso dell'omelia, don Stefano Moretti -. È stato su entrambe le sponde del calcio genovese. Lo sport è una realtà che richiede disciplina, impegno, dedizione. E poi, forma la vita e il carattere di un uomo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Calcio, addio al leggendario portiere Di Vincenzo: giocò con Inter, Lazio, Genoa e Samp(Adnkronos) – È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio.

