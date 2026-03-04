Calcio addio al leggendario portiere Di Vincenzo | giocò con Inter Lazio Genoa e Samp

Oggi si è spento all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere che ha giocato con Genoa, Sampdoria, Inter e Lazio. La sua carriera nel calcio professionistico si è svolta tra queste squadre, lasciando un segno come uno dei portieri più noti del suo tempo. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

(Adnkronos) – È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio. Lo ricorda la vicepresidente e assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro: “Addio a Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l’Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Rui Patricio dice addio al calcio: l’ex portiere della Roma si ritira a 37 anni

Lazio-Genoa 3-2, Cataldi al 100' decide su calcio di rigoreAGI - Un rigore realizzato da Cataldi al 100' regala alla Lazio tre punti d'oro contro un Genoa mai domo costretto ad arrendersi all'Olimpico per 3-2...

Contenuti e approfondimenti su Calcio addio al leggendario portiere Di....

Temi più discussi: Rino Marchesi, addio al leggendario allenatore di Napoli e Fiorentina; Morto a 86 anni Neil Sedaka, leggendario cantautore statunitense; È morto Sandro Munari: addio alla leggenda del rally mondiale; Addio a Sandro Munari, il leggendario presidente Aci e icona del rally italiano.

Calcio Italiano in lutto: addio a Rino Marchesi, leggendaria guida del Como 1907.Il calcio italiano vive un momento di profonda tristezza per la scomparsa di Rino Marchesi, un tecnico che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti appassionati. Marchesi ha fatto parte d ... napolipiu.com

Addio a Rino Marchesi, l’allenatore di Maradona e PlatiniIl calcio piange l'addio a Rino Marchesi l'allenatore di Maradona e Platini, un signore della panchina azzurra. stylo24.it

"Le “Idi di Marzo” e il destino del Trapani Calcio" #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Calcio: Udinese, distorsione alla caviglia per Bertola. Dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali #ANSA x.com