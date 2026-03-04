La General si prepara per la partita che potrebbe garantirle un posto nei play-in. Si tratta di un derby, disputato in un giorno feriale e in orario serale, che attirerà l’attenzione degli appassionati. La squadra affronta l’avversario con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale per la classifica. La partita si svolgerà tra due formazioni che cercano di consolidare la propria posizione nella stagione in corso.

Un derby, diciamo la verità, in tono minore, giocato in mezzo della settimana, in tarda serata, location tanto ospitale quanto – non ce ne vogliano gli amici di Cerreto - ‘neutra’, due squadre costantemente alle prese con riscontri del campo e situazioni di classifica al momento non in linea – eufemismo – con i programmi di massima di inizio stagione. Ristopro ultima (per fortuna, si fa per dire, in buona compagnia.) General Contractor in crisi di risultati lontano dal Palatriccoli (nota di merito appena 4 le sconfitte casalinghe, solo il quartetto di testa Livorno Virtus Caserta e Latina ha fatto meglio) con l’obbiettivo – finale di stagione non proibitivo, calendario alla mano - di mettere a segno qualche raid esterno per garantirsi, come un anno fa, un posto nei playin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La General va a caccia di un posto nei play-in

