Per un terzo degli Under 30 la moglie deve obbedire al marito | la Gen Z è più maschilista dei Boomer

Secondo un sondaggio, un terzo degli Under 30 ritiene che la moglie debba obbedire al marito, mostrando un atteggiamento più conservatore rispetto alle generazioni precedenti. La Generazione Z si distingue dai Baby Boomer per opinioni più tradizionaliste sull’uguaglianza di genere, con una maggioranza che sostiene ruoli domestici più definiti e meno paritari. Questi dati riflettono un cambiamento culturale tra i giovani.

Sull'eguaglianza di genere la Generazione Z la pensa in modo molto più conservatore e tradizionalista dei Baby Boomer. A rivelarlo è una nuova ricerca del Global Institute for Women's Leadership del King's College di Londra. Per il 24 % dei giovani uomini intervistati, una ragazza non dovrebbe essere troppo indipendente e il 21% di loro pensa che spetti solo al maschio il dovere di prendere l'iniziativa quando si parla di sesso e amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per un giovane su tre la moglie dovrebbe obbedire al marito: il ritorno delle idee tradizionaliste tra la Gen ZÈ uno dei dati più sorprendenti che emerge da una vasta indagine internazionale condotta da Ipsos insieme al Global Institute for Women’s Leadership...

